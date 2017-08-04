4 августа 1997 года президент России Борис Ельцин подписал указ о деноминации рубля. В соответствии с документом произошло уменьшение номинала валюты и один новый рубль стал равен тысяче старых. Тогда же началось изъятие банкнот и монет старого образца, и уже к началу XXI века они полностью утратили платежеспособность.

О деноминациях, происходивших в стране за последний век, — в нашем материале.

Червонец и советский рубль

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Банкнота номиналом 10 червонцев

Октябрьская революция 1917 года и Гражданская война сильно ударили по экономике страны. Деньги стремительно обесценивались, что вынудило государство начать денежную реформу и привело впоследствии к упразднению совзнаков. Первая деноминация была проведена в 1921 году. Царские кредитные билеты, пятаковки, керенки и другие ценные бумаги обменивались на новые в соотношении 10 000:1.

Весной 1922 года было принято решение о создании устойчивой советской валюты. Новую единицу хотели назвать федералом, целковым и даже гривной. Но в итоге Наркомфин остановился на варианте с червонцем, считая, что это название вызовет у граждан больше доверия. Сначала в обращение поступили банкноты номиналом 5 и 10 червонцев, затем — купюры достоинством 1, 3 и 25 червонцев.

Вскоре последовала вторая деноминация. Она привела к тому, что 1 рубль нового образца стал равен 100 рублям выпуска 1922 года или 1 млн рублей, выпущенных до 1922 года. Обе деноминации должны были стабилизировать советскую валюту. В 1924 году были выпущены первые золотые червонцы, а также медные и серебряные монеты номиналом от 5 копеек до 1 рубля. Таким образом, в стране одновременно существовали сразу две валюты: червонец и постепенно обесценивающийся совзнак.

В августе 1924 года все денежные знаки 1923 года были изъяты из обращения. Всё это привело к появлению первого советского рубля, который был равен 50 млрд рублей образца 1922 года.

От деноминации к отмене карточной системы

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Выдача заработной платы в кассе бухгалтерии колхоза имени Н.С. Хрущева

Еще одна крупная деноминация в СССР произошла в декабре 1947 года. Однако слухи о готовящейся денежной реформе появились куда раньше, поэтому граждане спешили закрыть банковские вклады и старались спасти наличные покупкой драгоценностей, золота, часов, промтоваров и мебели.

Слухи оказались правдой. Порядок обмена старых денег на новые был следующим: вклады до 3 тыс. обменивались один к одному, сумма от 3 до 10 тыс. сокращалась на треть, а из сбережений, превышавших 10 тыс., изымались две трети суммы. Что касается граждан, хранивших деньги дома, то им за один новый рубль приходилось отдавать десять старых.

При этом одновременно с денежной реформой была отменена карточная система, осуществлен переход на торговлю по единым ценам и установлены «нормы продажи продовольственных и промышленных товаров в одни руки». К примеру, один человек мог купить за один раз до 1 кг мяса, 2 кг хлеба, 1 л молока и 0,5 кг сахара. Спекуляции сурово карались. За перепродажу товаров можно было лишиться свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества.

Годы стабильности

Фото: РИА Новости Один рубль образца 1961–1992 годов

Деноминация 1961 года была названа одной из «самых гуманных в истории». Быстрый рост экономики в 1950-е годы привел к увеличению денежного оборота, и уже в самом начале 1960-х правительство приняло решение о замене находящихся в обращении денег по курсу 10:1.

По всей стране открыли около 29 тыс. обменных пунктов. Реформу начали проводить в январе 1961-го, но уже к началу февраля почти 90% всех наличных денег в СССР было обменено. При этом металлические монеты номиналом 1, 2 и 3 копейки не потеряли в стоимости. Поэтому обладатели таких монет оказались даже в выигрыше.

В обращение были введены новые билеты Государственного банка номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Размер новых купюр был меньше, чем предшественников. Эти деньги стали самыми долговечными в истории СССР и не менялись почти 30 лет.

«Павловская реформа» и гиперинфляция

Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов Очередь в сберегательную кассу из желающих обменять деньги, 1991 год

Последняя советская денежная реформа произошла 22 января 1991 года. Свое название она получила в честь автора — министра финансов Валентина Павлова. Формальной причиной послужила борьба с фальшивыми рублями, ввозимыми из-за рубежа, хотя на деле правительство с помощью этой реформы надеялось избавиться от избыточной денежной массы. Согласно указу из обращения выводились 50- и 100-рублевые купюры образца 1961 года. О грядущих изменениях было объявлено вечером, когда большинство финансовых учреждений было закрыто.

Загвоздка заключалась в том, что на обмен отводилось всего трое суток. Ситуация еще сильнее осложнялась тем, что обменять можно было наличные суммой до 1 тыс. рублей, а в месяц вкладчик мог снять со сберегательного счета не более 500 рублей. У сберкасс выстроились гигантские очереди. Многие граждане лишились больших накоплений.

В итоге правительству удалось изъять из обращения 14 млрд рублей. Но вместе с тем появились новые проблемы — в частности, увеличение цен в 2–4 раза. Жизненный уровень населения упал, и к концу 1991 года экономика страны оказалась в ужасном положении.

Рост инфляции вынудил правительство действовать. В 1993 году оно взялось за новую конфискацию денег. Менее чем за две недели был произведен обмен советских купюр на российские: вместо портрета Владимира Ленина и герба СССР на них появились башни Московского Кремля. Однако этот процесс происходил без деноминации по нескольким причинам. В бывших союзных странах были печатные станки по выпуску денег старого формата, поэтому контролировать процесс их производства правительство России не могло. К тому же эти страны приступили к выпуску национальных валют, поэтому старая денежная масса могла оказаться в РФ, что вновь привело бы к обесцениванию денег.

Плавный переход

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Современные монеты и купюры

Слухи о подготовке новой денежной реформы, которая началась в 1998 году, появились задолго до этого. Учитывая опыт предыдущих лет, на этот раз деноминацию обещали провести плавно — так, чтобы владельцы накоплений не столкнулись с очередными потерями. Именно по этой причине процедура длилась не один год и завершилась лишь в 2002-м.

С 1 января 1998 года Банк России ввел в обращение банкноты стоимостью 5, 10, 50, 100 и 500 рублей, а также монеты 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 рублей. При этом одному новому рублю соответствовала 1 тыс. старых. Обмен на новые деньги происходил без каких-либо специальных процедур. Вывод из обращения старых банкнот производился обычным образом — через торговлю и другие способы денежного оборота. Реформа прошла успешно. Спустя некоторое время появились новые купюры. В начале 2000-х в оборот вышла купюра достоинством 1 тыс. рублей, в 2010 году были выпущены банкноты достоинством 5 тыс. рублей.