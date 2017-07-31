В арбитраж Воронежской области подано заявление о признании банкротом хоккейного клуба «Буран». Автор иска — ФНС. Суть претензий налоговой службы пока не раскрывается.

Как сообщает ИА «Абирег», с начала года в отношении этого ХК было уже 16 исполнительных производств. Их общая сумма — 12,5 млн рублей. С апреля по июль в бюджет с клуба было взыскано около 9,5 млн рублей.

Агентство напоминает, что подобная ситуация складывалась в клубе и два года назад. Тогда речь шла о налоговой задолженности примерно в 5 млн рублей.

Против гендиректора клуба Сергея Ткачева было возбуждено уголовное дело. Однако позже оно было прекращено, а иск отозван, из-за того что клуб погасил все обязательства перед бюджетом.