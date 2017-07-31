Сообщения о покупке семьей президента Азербайджана собственности в Израиле и инвестициях в эту страну являются ложью и клеветой. Об этом в понедельник заявил журналистам помощник главы азербайджанского государства Новруз Мамедов, передает ТАСС.

«Эти сообщения являются не чем иным, как ложью и клеветой, и никак не связаны с реальностью. Появление в израильской печати подобных публикаций вызывает сожаление и одновременно противоречит духу отношений между нашими странами», — сказал помощник президента.

Ранее израильское издание «Гаарец» со ссылкой на министра туризма страны Ярива Левина сообщило, что Ильхам Алиев приобрел в Израиле собственность и совершил несколько иневестиций.

Мамедов также опроверг сообщения о визите сына Алиева в Израиль. По его словам, сын президента вообще не посещал эту ближневосточную страну.