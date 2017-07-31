Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что внешнеполитическое ведомство крайне разочаровано поступившим из Варшавы отказом в присоединении России к международному проекту обновления Музея — Места памяти «Собибор».

Соответствующий комментарий разместил в понедельник на сайте ведомства департамент информации и печати МИД РФ.

«Считаем принятие такого решения аморальным с точки зрения исторической правды. Сложно отрицать, что участие России в создании обновленного Музея — Места памяти «Собибор» абсолютно оправданно. Игнорирование исторических фактов не поддается рациональному объяснению и не должно пройти незамеченным для мирового сообщества», — заявили в МИД РФ, добавив также, что Варшава открыто демонстрирует свои русофобские настроения и навязывает миру свое видение истории.