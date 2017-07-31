В Пензенской области возросло число заболевших гепатитами А и Е. В основном это связано с тем, что люди плохо обрабатывают фрукты и овощи перед едой.

Первые вспышки гепатита Е зафиксированы в регионе после употребления изюма из Ирана. Вирус азиатский, для российского региона он не характерен, передает ИА «Пенза-Пресс».

С начала 2017 года в Пензенской области две беременные женщины болели гепатитом Е, в обоих случаях их удалось полностью вылечить без последствий для ребенка. Врачи напоминают о главном способе профилактики заболеваний: чтобы не заразиться гепатитом А и Е, следует тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, а сухофрукты нужно еще и кипятить.

Гепатит — это воспаление печени. Это состояние может быть самоизлечивающимся или приводить к развитию фиброза (рубцевания), цирроза или рака печени. Существует пять основных вирусов гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Все они могут вызывать вспышки болезни и приводить к эпидемическому распространению. В частности, типы В и С приводят к развитию хронической болезни у сотен миллионов людей.