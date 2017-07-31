Граждане стран Европейского союза не смогут свободно въезжать в Великобританию начиная с марта 2019 года, когда соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС вступит в силу. Об этом в понедельник заявил сотрудник канцелярии британского премьер-министра.

По словам сотрудника канцелярии Терезы Мэй, британский кабмин намерен сделать процесс выхода страны из Евросоюза настолько гладким, насколько это возможно, передает Reuters.

Он отметил при этом, что позиция правительства по проблематике Brexit остается такой же, как было обозначено в речи премьер-министра Великобритании в доме приемов британского МИД в январе.

Однако ранее СМИ отмечали, что речь британского премьера, в которой она дала понять главам диппредставительств других стран, что Великобритания выходит из общего рынка, свидетельствует о жестком подходе к Brexit, передает телерадиокомпания «Мир». Мэй заявила тогда, что даже отсутствие соглашения с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза для Лондона будет «лучше плохой сделки».