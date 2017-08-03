Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов продемонстрировал свои художественные работы. Экспозиция «Личный контакт. Архитектурная графика», открывшаяся в Мультимедиа Арт Музее, включает акварели и рисунки, выполненные Кузнецовым в разных городах мира. Венецию, Нью-Йорк, Париж столичный чиновник изображает с большой любовью.

«Дневник путешествий» Сергея Кузнецова призван напомнить москвичам, что он не только успешный государственный деятель и в прошлом предприниматель, но и достойный представитель художественного цеха, выпускник МАрхИ.

— Это выставка про диалог с городом, со средой, — пояснил Сергей Кузнецов «Известиям». — Для нее выбирались работы, которые несут в себе какой-то конкретный отпечаток городов мира, где мне довелось побывать. Когда я больше практиковал как архитектор, работы были более точными и выстроенными, даже в рисунках с натуры. Я просто обращал внимание на другие вещи. Сейчас в акварельной технике я делаю рисунки, где есть место более свободному выражению, передаче общего впечатления.

Действительно, Сергею Кузнецову удается передать цветную разноголосицу ночного Нью-Йорка («Серия фантазий по мотивам Нью-Йорка», 2015), обаятельный артистизм Парижа, жар залитых солнцем улочек Бухары и Стамбула… В зависимости от сюжета автор варьирует технику: так, Эйфелева башня изображена разлетающимися акварельными брызгами, американский мегаполис — цветными карандашами, четкий штрих которых идеален для передачи динамики города.

И пусть ракурсы и виды порой напоминают туристические проспекты (если Венеция, то гондолы, если Барселона — то Casa Mila Гауди), но во всем этом живописном «инстаграме» читается искренний, почти детский восторг перед архитектурными красотами мировых столиц и культурных центров. А что же Москва? Вроде бы и она не забыта. Но панорама Триумфальной площади и вид строящегося парка «Зарядье», изображения колокольни Ивана Великого и конструктивистского входа в метро «Красные ворота» почему-то впечатляют меньше.

Экспозиция, включающая 120 работ, оказывается обаятельным и порой даже весьма изысканным путеводителем по мировым урбанистическим красотам, но не дает ответа на главный вопрос: так в чем же, по мнению Кузнецова-художника и Кузнецова-градостроителя, специфика именно московской архитектуры, где ключ к пониманию уникального облика столицы России?

Впрочем, задача дать ответы или хотя бы сформулировать вопросы здесь явно не ставилась. «Личный контакт» — не про размышление, а про созерцание. Ничто не должно мешать посетителям выставки наслаждаться мастерством рисовальщика и любоваться столь притягательными образами дальнего зарубежья. Особенно если забыть про должность автора проекта.