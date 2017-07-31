Поток туристов из России в Испанию увеличился за первое полугодие текущего года на 13,6% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. За первые шесть месяцев этого года страну посетили более 454 тыс. россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального института статистики Испании.

Согласно представленным данным, за первый месяц лета Испанию посетили 149 357 российских граждан, что помогло РФ занять девятое место среди всех государств, жители которых предпочитают отдыхать в Испании.

Самым популярным направлением для туристов стала Каталония со столицей Барселоной, а также Канарские и Балеарские острова.