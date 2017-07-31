Управление ФСИН по Псковской области до сих пор не локализовало очаг АЧС и не уничтожило поголовье свиней в своем приусадебном хозяйстве. Об этом стало известно во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Она была создана после того, как опасный вирус был зафиксирован в районе деревни Середка, где расположена колония.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак дал руководству колонии ровно сутки, чтобы исполнить указ о ликвидации поголовья, сообщает Псковское агентство информации.

Между тем режим ЧС продолжает действовать в регионе. На прилегающей к очагу территории установлены дезбарьеры, выставлены временные посты, действуют ограничения в движении транспорта.

Как писали «Известия», первоначально вирус АЧС был выявлен у трех свиней в подсобном хозяйстве исправительной колонии. 22 свиньи пали, 10 животных были забиты.