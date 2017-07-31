Мосгорсуд на шесть месяцев продлил арест двум членам хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константину Теплякову и Александру Филинову.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Собеседник агентства отметил, что Филинов отрицает вину, а Тепляков согласился с обвинением.

Ранее Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии лидера группировки Владимира Аникеева. С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, ему предстоит провести в колонии 16 месяцев.

Лидеру «Шалтай-Болтая» вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), телеведущего Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Ранее сообщалось, что трое из шести человек, проходящих по делу «Шалтай-Болтая», объявлены в розыск.