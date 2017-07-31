Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о неготовности украинских властей провести обмен пленными по формуле «всех на всех».

«Представители Киева сознательно уходят от предварительной договоренности произвести обмен «всех установленных на установленных лиц». Несмотря на нашу конструктивную позицию, украинская сторона не подтвердила готовность осуществить обмен и в очередной раз продемонстрировала отсутствие политической воли», — заявила Морозова.

По словам омбудсмена, Киеву был направлен список лиц, запрашиваемых со стороны ДНР.

Как ранее рассказал «Известиям» депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко, Украина удерживает в заключении 250 донецких граждан, в число которых входят женщины и пенсионеры.