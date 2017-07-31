Собственной электрической генерации на Крымском полуострове недостаточно для полного обеспечения жизнедеятельности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В регионе сейчас строятся две новые ТЭС — в Севастополе и Симферополе. Кроме того, будет проведена реконструкция Сакской ТЭЦ, которая позволит нарастить поставки электроэнергии на 120 МВт.

Как передает ИА «Крыминформ», пятничный блэкаут не привел к экономическим потерям, но дал понять, что не все службы на полуострове оказались готовы к такой ситуации. Аксенов пообещал в сентябре провести ряд учений по взаимодействию различных служб, а после этого сделать организационные выводы.

Днем 28 июля без света на два часа остались около 2,26 млн жителей Крыма. Отключение не коснулось потребителей, запитанных от симферопольской и севастопольской ТЭЦ. Как пояснили в Минэнерго РФ, к сбою в подаче электроэнергии в Крым накануне могла привести аномальная жара в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края. Точные причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.