Полиция установила личность и задержала мужчину, укравшего ноутбук у начальника латвийского Бюро по защите Сатверсме Яниса Майзитиса. Глава контрразведки балтийской страны утверждает, что в компьютере не хранилась секретная информация, пишет издание Delfi.

Задержанным оказался мужчина 1979 года рождения. Ранее он уже привлекался к ответственности за преступления против чужого имущества. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украденный ноутбук возвращен Майзитису.

В марте этого года воры похитили ноутбук у сотрудника американского Агентства национальной безопасности (АНБ). Злоумышленники получили данные о расследовании в отношении Хиллари Клинтон и планы помещений небоскреба Trump Tower.