Актер театра и кино Алексей Гришин, который в это воскресенье на квадроцикле попал в ДТП в Московской области, выписан из больницы, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в результате ДТП Гришин получил травмы, а водитель квадроцикла скончался.

Гришин известен публике по своим ролям в фильмах «Мафия: Игра на выживание», «С Новым годом, мамы!», «Платон», «Глянец» и «Брат-2».