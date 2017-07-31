Сборная России выступлением на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьере доказала, что в Европе ей нет равных, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Это фурор! Наша команда завоевала медали практически во всех видах, а значит, в юношеском спорте равных России в Европе нет», — приводит слова Мутко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что система подготовки спортсменов нуждается в улучшениях в плане материальной базы и зарплаты тренеров, но уже сейчас она дает свои плоды и результаты.

Сборная России на Европейском юношеском олимпийском фестивале завоевала 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей и заняла первое место в медальном зачете турнира.