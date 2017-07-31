Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам колонии за участие в подготовке терактов на территории России.

Мужчину также обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает телеканал 360. Его признали виновным в незаконном пересечении границы и незаконном обороте взрывчатых средств.

Как следует из видеозаписи, обнародованной ФСБ РФ, Сизонович признался, что в 2014 году был завербован украинской разведкой, после чего по поручению своего куратора мужчина начал разведку станции Лихая в Ростовской области, где позднее был обнаружен тайник со взрывчатыми веществами.