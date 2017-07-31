Под Владимиром с рельсов сошел поезд со сжиженным газом
По информации МЧС по Владимирской области, в понедельник им поступило сообщение о сходе трех цистерн грузового поезда со сжиженным газом на железнодорожной станции Владимир. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб зафиксировали сход двух цистерн, одна из которых опрокинулась на бок.
В результате инцидента пострадавших нет, утечки газа не произошло. В ликвидации последствий принимали участие десятки человек и 16 единиц техники. Поезд следовал в сторону Нижнего Новгорода. Происшествие не повлияло на график движения поездов.
Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту схода с рельс трех грузовых цистерн поезда.