Женщины и мужчины старше 65 лет смогут ходатайствовать о суде присяжных. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила вчера соответствующий законопроект Минюста, рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с итогами заседания. Документ был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, обратившего внимание на дискриминацию этой группы граждан: по действующему закону они не могут рассчитывать на «народный» суд. Эксперты полагают, что введение новых норм усилит состязательность процесса и положительно скажется на отношении к институту суда.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минюста, который дает право воспользоваться судом присяжных мужчинам старше 65 лет и женщинам любого возраста. По действующему законодательству суд присяжных может рассматривать дела лишь тех обвиняемых, кому грозит смертная казнь или пожизненное заключение: женщинам и мужчинам старше 65 лет такое наказание не назначается, а значит, они не могут рассчитывать на снисхождение присяжных.

Законопроект о расширении применения института присяжных заседателей был разработан Минюстом в целях реализации постановлений Конституционного суда (КС). Осужденные неоднократно обращались в КС с просьбой признать не соответствующими Основному закону положения ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). В феврале 2016 года КС вынес решение по одной из жалоб в отношении женщин, в марте 2017 года — в отношении мужчин старше 65 лет.

Суд общественности

Сейчас присяжные собираются только на уровне областных судов. Между тем уголовные дела в отношении женщин и мужчин старше 65 лет, обвиняемых по тяжким и особо тяжким статьям, относятся к компетенции районных судов. В числе таких преступлений — убийство (ст. 105 УК), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), а также посягательство на жизнь судьи или следователя (ст. 295 УК).

Такая ситуация сложилась в 2013 году после корректировки Уголовно-процессуального кодекса РФ. До этого присяжные в областных судах имели право рассматривать подобные дела.

Прошлым летом Госдума приняла поправки в УПК, которые позволили создавать сокращенную коллегию присяжных из шести человек на уровне районных и гарнизонных военных судов. Однако эти изменения вступят в силу лишь в июне 2018 года. Минюст в своем законопроекте предлагает вновь скорректировать эти нормы УПК (еще до их вступления в силу), чтобы не допустить возможную дискриминацию подсудимых по гендерному признаку.

Женщины и пожилые мужчины, следует из документа, смогут просить о суде присяжных, если им грозит наказание за организацию преступного сообщества, незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также их контрабанду организованной группой лиц (ч. 4 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1 УК). Год назад эти статьи не попали в список дел, которые могли рассматривать суды присяжных в отношении женщин и пожилых мужчин.

Мнение экспертов

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев положительно оценил инициативу Минюста. По его словам, она позволит привести нормы УПК в соответствие с правовой позицией Конституционного суда о праве женщин и мужчин старше 65 лет на суд присяжных. Решение об их назначении может быть принято по заявлению подсудимого. Соответствующие изменения усилят состязательность процесса и положительно скажутся на доверии к суду, считает он.

Законопроект Минюста соответствует тенденции на смягчение уголовного наказания в России в отношении некоторых категорий граждан, отметил юрист бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков.

— Это, несомненно, положительно скажется на справедливости наказаний, усилит состязательность защиты и обвинения в судебном процессе, — сказал он «Известиям».

Между тем, отметил юрист, изменения могут привести к удорожанию услуг адвоката, так как назначенный защитник по умолчанию работает без особого интереса. Кроме того, может увеличиться и время судебного процесса.

— Если законопроект будет принят в текущей редакции, это однозначно увеличит количество ходатайств о рассмотрении дел коллегией присяжных заседателей, но не намного — преступлений такой тяжести, где обвиняемыми выступают женщины и пожилые мужчины, регистрируется в нашей стране не много, — добавил он.

После рассмотрения правкомиссией документ направят в Госдуму.