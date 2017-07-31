Верховный суд Карелии оставил в силе приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, осужденной за халатность по делу о гибели 14 детей на Сямозере. Ужесточения приговора требовала потерпевшая сторона, сообщает ТАСС.

«Приговор Суоярвского районного суда Республики Карелия в отношении Щербаковой Ирины Владимировны оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — говорится в решении карельского ВС.

Районным судом Щербакова была приговорена к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, при этом с отсрочкой исполнения наказания до достижения дочерью возраста 14 лет. Фельдшера признали виновной в том, что 18 июня прошлого года она не отреагировала должным образом на звонок тонущего 12-летнего мальчика, приняв его за шутку.

Фельдшер частично признала вину. В настоящее время под следствием находятся еще несколько фигурантов дела – директор и начальник детского лагеря, экс-глава управления Роспотребнадзора по Карелии, врио главы управления, а также два бывших инструктора.