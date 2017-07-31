Акционеры «Роснефти» обсудят дивиденды за I полугодие 2017 года
Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании, которое пройдет 29 сентября, обсудят выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года.Помимо этого, будет затронута тема досрочного прекращения полномочий членов совета директоров компании и избрание новых участников совета.
В компании не стали уточнять размер дивидендов и избрание нового совета директоров, передает РИА «Новости».
Основной пакет акций (50,00000001% акций) «Роснефти» принадлежит «Роснефтегазу». 19,75% владеет британская BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd.
Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин поддержал увеличение дивидендов компании до 50% чистой прибыли по МСФО.