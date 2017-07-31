Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании, которое пройдет 29 сентября, обсудят выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года.Помимо этого, будет затронута тема досрочного прекращения полномочий членов совета директоров компании и избрание новых участников совета.

В компании не стали уточнять размер дивидендов и избрание нового совета директоров, передает РИА «Новости».

Основной пакет акций (50,00000001% акций) «Роснефти» принадлежит «Роснефтегазу». 19,75% владеет британская BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин поддержал увеличение дивидендов компании до 50% чистой прибыли по МСФО.