Экспертно-аналитический центр РАНХиГС подготовил доклад «Перспективы социально-экономического развития РФ» (есть в распоряжении «Известий»), согласно которому оптимистичный демографический сценарий — достижение к 2050 году численности населения в 154 млн человек — возможен. По мнению аналитиков, для этого нужно сократить колоссальную смертность среди мужчин трудоспособного возраста, дать возможность семьям не потерять уровень доходов при рождении детей и модернизировать программу «материнский капитал», которую, кстати, сейчас изучают в Европе. Мнения экспертов были собраны во время стратегических сессий двух последних лет, социологических опросов и дискуссионных советов.

В документе говорится, что для достижения устойчивого демографического развития нужно в ближайшие два-три года пересмотреть социальную политику.

— Оптимистичный сценарий до 2050 года в принципе возможен, если мы приложим колоссальные усилия для достижений этих целей, — отметил кандидат социологических наук, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. — Они должны быть направлены на недопущение снижения численности населения и изменение семейной политики.

По мнению экспертов, важнее всего предоставить гражданам возможность полностью реализовать свой экономический и репродуктивный потенциал. Потому что при любом сценарии к 2020 году численность трудоспособного населения сократится на 2,6–7,9 млн человек, а к 2050 году — на 12–25 млн человек. Ключевая проблема состоит в том, что в последние годы намечается стабилизация рождаемости на том уровне, который не может обеспечить даже простого воспроизводства. Россияне по-прежнему предпочитают ограничиваться одним ребенком.

— На демографические настроения молодежи часто влияет их первый опыт работы, — считает Николай Калмыков. — На первом рабочем месте именно молодежь часто не оформляют официально. Половина молодых людей (от 18 до 20 лет) уходит с первой работы в течение полугода, а еще треть — во втором полугодии. В этот момент у них складывается неуверенность в стабильности жизненной траектории и зреет решение не заводить семью, пока не накопится достаточно сбережений.

Высокими показателями характеризуется смертность трудоспособного населения, а в отношении мужчин этой группы эксперты применяют термин «сверхсмертность». Изменение тенденции они считают самой амбициозной задачей демографической стратегии.

— На эту группу сейчас приходится каждый пятый смертельный случай в России, — пояснил «Известиям» один из авторов стратегии, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», член Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко. — По этому показателю мы находимся на уровне слаборазвитых стран. Чтобы решить проблему, надо не только развивать медицину, но и изменить систему общественного здравоохранения. В ее основе должны лежать здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание и другие меры.

Рост ожидаемой продолжительности жизни в России по-прежнему отстает от развитых стран мира. Одна из причин — отсутствие мотиваций у населения к здоровому образу жизни.

— Чтобы в России к 2050 году было 154 млн граждан, мы должны к 2025 году выйти на уровень 79 лет ожидаемой продолжительности жизни (в 2015 году этот показатель для женщин составлял 76,7 года, для мужчин 65,9), — сказал Сергей Рыбальченко. — Например, такого показателя уже достигла Куба.Там ниже, чем в России, расходы на здравоохранение, но сделан упор на здоровый образ жизни и первичную профилактику заболеваний, хорошо работает идея личной ответственности за собственное здоровье.

В России устойчиво снижается интенсивность миграционного прироста. Увеличение выезда сопровождается одновременным сокращением въезда.

— Миграционную политику нужно вести с учетом того, каких людей мы хотели бы привлечь в нашу страну, — сказал Николай Калмыков. — В Россию на ПМЖ должны ежегодно приезжать несколько десятков тысяч образованных трудоспособных людей. Для этого нужна программа по формированию соответствующего имиджа, информированию о возможностях, которые здесь есть.

По мнению экспертного сообщества, для устойчивого демографического роста нужно в первую очередь сократить уровень бедности экономически активного населения. Одна из мер в этом отношении — предоставление возможности молодым и многодетным родителям работать и обеспечивать семью. Для этого надо, например, развивать систему услуг по уходу за детьми до трех лет, ввести бесплатную продленку и питание в начальной школе.

Эксперты считают, что следует сделать ставку на развитие дифференцированной соцподдержки семей с детьми. В частности, ввести для них льготное налогообложение и субсидии на наем жилья. Решение жилищного вопроса помогло, например, увеличить рождаемость в Сахалинской области.

— В 2015 году там достигли суммарного коэффициента рождаемости более двух детей на женщину, хотя за три года до этого он был на уровне среднего показателя по стране. Регион принял очень эффективную жилищную программу — он полностью погашает ипотеку при рождении третьего ребенка. Кроме того, в нем введены пособия беременным женщинам и пособия на питание для семей с детьми до трех лет, — рассказал Сергей Рыбальченко.

Экспертное сообщество пришло к выводу, что стоит модернизировать программу маткапитала — ввести ежемесячное пособие на ребенка и программу обеспечения жильем семей по мере рождения детей.

— Программа не решает проблему текущих расходов семьи на воспитание детей. В России нет пособий, которые дали бы возможность семье не потерять уровень доходов при рождении детей. На наш взгляд, материнский капитал можно переключить на решение этой задачи. Необходимо разрешить малообеспеченным семьям получать его в виде ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет. Это составит примерно 2,6 тыс. рублей. Сумма для крупных городов невелика, но в селах она может сыграть значимую роль, — отметил Сергей Рыбальченко.

Демографы отмечают, что российскую программу маткапитала изучают в Европе. Эксперты уверены, что ее надо продолжать, и называют программу стержнем демографической политики и самой эффективной мерой, которая способствовала росту рождаемости.

Чтобы сократить смертность мужского населения в трудоспособном возрасте, следует приблизить медицинские учреждения к месту работы и жительства, а также стимулировать работодателей к реализации программ общественного здоровья. Таких как борьба с курением, профилактика алкоголизма, программа здорового питания. В этом отношении эксперты приводят опыт финского региона Северная Карелия. В 1970-е годы там был один из самых высоких уровней смертности трудоспособного мужского населения. За 35 лет реализации программы по изменению питания и образа жизни смертность мужчин снизилась на 80%, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 13 лет.