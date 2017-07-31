Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что министерство иностранных дел Украины должно потребовать отзыва посла США Мари Йованович из страны. Поводом к отзыву главы американской дипмиссии послужило заявление американского посольства о том, что ряд кандидатов в Верховный суд Украины вызывают сомнение.

«Посол США в Киеве Йованович — как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

По мнению Ляшко, США «беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства».

Лидер радикалов также назвал данный поступок США «унизительным» и отметил, что указывать что делать можно «только сырьевым колониям».

Напомним, ранее в официальном аккаунте посольства США на Украине в Twitter появилось сообщение о том, что дипмиссия сомневается в добропорядочности некоторых кандидатов — победителей конкурса в новый Верховный суд Украины.

Список из 120 человек был опубликован высшей квалификационной комиссией судей на прошлой неделе.