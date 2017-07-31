Фронтмен популярной ирландской рок-группы U2 раскритиковал политику Польши прямо с сцены во время концерта в Амстердаме. Об этом сообщил корреспондент одного из польских СМИ в своем Twitter.

Во время выступления группы в субботу, 29 июля, на сцену поднялся один из фанатов, развернув национальный флаг Польши с символом профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы. После этого солист группы Боно (Пол Хьюсон) обратился к зрителям.

«У наших братьев и сестер пытаются отобрать свободу. Любви вам и мира!» — цитирует слова артиста телеканал «Звезда».

#Bono: Naszym braciom i siostrom w PL odbiera się wolność - lepsze ujęcie koncertu U2 w #Amsterdam pic.twitter.com/clsu2IB1vm — Bartosz T. Wieliński (@Bart_Wielinski) 31 июля 2017 г.

Музыкант не уточнил, что конкретно имел в виду, однако польские СМИ полагают, что он негативно высказался относительно судебной реформы, которую сильно критикуют представители Еврокомиссии вместе с тремя экс-президентами Польши. Как сообщает «РИА Новости», Боно не впервые раскритиковал польскую администрацию за время пребывания у власти партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Так, в 2016 году певец во время выступления в американском сенате заявил, что правительства Польши и Венгрии «следуют гипернационализму».