На 552-м км автодороги Каспий–Дон–Тамбов в Жердевском район на юге Тамбовской области в результате ДТП погибла 20-летняя девушка, еще три человека госпитализированы.

29 июля в районе 8:15 по невыясненным обстоятельствам 48-летний водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Range Rover под управлением 47-летнего мужчины, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате столкновения от полученных травм на месте скончалась 20-летняя пассажирка автомобиля Kia. Оба водителя и пассажир Range Rover с травмами разной степени тяжести отправлены в Уваровскую центральную районную больницу.