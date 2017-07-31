Под Донецк прибыли подконтрольные Киеву бойцы запрещенной в России организации «Правый сектор». Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием провозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинские власти направляют бандформирования радикальных националистов для поддержания напряженности в проблемных районах.

«В районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов «Правого сектора», которые в отличие многих украинских солдат с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса», — заявил Басурин.