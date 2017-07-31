Московский городской суд перенес на 15 августа рассмотрение жалобы по приговору бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус и ее заместителю Екатерине Глушаковой, которые были осуждены на 9 лет и 4 года соответственно за хищение порядка 113,5 млрд рублей, передает в понедельник агентство «Интерфакс».

Сообщается, что такое решение было принято, чтобы дать адвокатам время для ознакомления с возражениями гособвинения на их жалобы.

Защита Маркус и Глушаковой обжаловала решение суда, посчитав его необоснованно суровым и потребовав условного наказания. Осужденные признали свою вину, их дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств и опроса свидетелей.