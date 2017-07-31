В Германии Федеральный конституционный суд постановил депортировать в Россию 18-летнего жителя Бремена, обвиняемого в поддержке исламизма. Известно, что молодой человек родился в Дагестане, после чего почти сразу его вывезли в ФРГ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С 14 марта, пока в судах решается вопрос о его депортации, он находится в заключении.

Немецкое следствие утверждает, что обвиняемый вел переписку с известным полиции экстремистом из города Эссена, а также с боевиком одного из террористических движений в Сирии. В переписке обсуждалась подготовка терактов.

28 июля в одном из супермаркетов Гамбурга бывший беженец напал с ножом на посетителей. Его жертвой стал один человек, еще семеро были ранены. Позднее полиция сообщила, что нападавший числился в базах данных «исламистом, но не джихадистом».