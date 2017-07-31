Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на подключение медицинских учреждений к интернету в 2017 году будет выделено 5,5 млрд рублей.

По словам Медведева, эта значительная сумма позволит подключить к сети Интернет порядка четырех тысяч медучреждений. Благодаря этому большее число граждан смогут воспользоваться услугами телемедицины и получить онлайн-консультации.

В перспективе высокотехнологичная медицинская помощь позволит работать с электронными медицинскими картами и историями болезни.

«Я подписал соответствующее распоряжение о подключении медицинских учреждений к интернету в текущем году», –– сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.