Около 700 домов и порядка 5 тыс. жителей села Карпогоры Архангельской области с воскресения остаются без электроснабжения в результате разгула стихии, передает ГУМЧС по региону.

Сообщается, что как минимум у десятка домов повреждена кровля. «Жертв и пострадавших нет. Зафиксирован ряд случаев обрыва электропроводов упавшими деревьями. Без электроснабжения остался 701 дом с населением до 5 тыс. человек, в том числе более 900 детей, четыре социально значимых объекта — две школы, ЦРБ и детский сад», — сообщили в МЧС.

По информации ведомства, электроснабжения лишены также три вышки операторов сотовой связи. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий непогоды в регионе.