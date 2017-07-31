Президент РФ Владимир Путин попросил главу Калмыкии Алексея Орлова разобраться в ситуации, когда родителей в школах региона заставляют покупать парты для учеников.

«Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал», — подчеркнул Путин на встрече с губернатором в Ново-Огарево, попросив также Орлова лично разобраться в ситуации.

«Лично, Владимир Владимирович, я обещаю Вам. И немедленно, выйдя из Вашего кабинета, займусь этими вопросами», — ответил Путину глава Калмыкии.