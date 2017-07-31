Сормовско-Мещерская линия метро в Нижнем Новгороде будет левосторонней. Это связано с тем, что соседние линии первоначально были сделаны левосторонними.

Необходимые изменения внесены в проект, сейчас он проходит государственную экспертизу, сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на гендиректора МУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» Юрия Гаранина.

По его словам, перевод ветки метро в правостороннее направление потребовало бы затрат в размере 1,5 млрд рублей.

В проект строительства станции «Стрелка» также внесены изменения для того, чтобы организовать левостороннее движение поездов.

Добавим, сейчас эта станция готова на 70%. Она станет юбилейной, 15-й по счету станцией нижегородского метро.