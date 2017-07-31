На пляже реки Урал в минувшие жаркие выходные отдыхающие жители и гости Оренбурга могли наблюдать огромную домашнюю игуану, которую привела к прохладной воде хозяйка.

Ящерицу Боню, которой сейчас около пяти лет, на поводке на центральный пляж привела местная жительница. За животным она строго следила, и купаться питомец отправился вместе с хозяйкой. Как сообщает РИА «Оренбуржье», плавала в Урале Боня впервые.

За необычным зверем наблюдали все отдыхающие, но пристальнее всех, разумеется, дети. Едва первое удивление прошло, как они попросили погладить необычного питомца. Боня стойко перенесла испытание повышенным вниманием и дальше спокойно отдыхала на берегу.