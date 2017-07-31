МИД РФ в понедельник призвал все заинтересованные стороны начать предметный разговор по урегулированию ситуации вокруг КНДР на основе разработанной Россией и Китаем «дорожной карты».

«Предлагаем всем заинтересованным сторонам на основе содержащихся в «дорожной карте» идей незамедлительно начать предметный разговор о налаживании коллективных усилий по урегулированию ситуации», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В МИДе призвали «все вовлеченные стороны воздержаться от любых шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности» в регионе.

Кроме того, в ведомстве назвали несостоятельными попытки США и ряда других стран переложить ответственность за ситуацию в КНДР на Москву и Пекин.

В МИДе напомнили, что именно Россия и Китай разработали совместную «дорожную карту», предполагающую комплексное решение всех проблем Корейского полуострова, в том числе ядерной, путем налаживания дипломатического диалога без предварительных условий.