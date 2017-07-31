Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов опроверг слухи о своем возможном назначении на пост врио губернатора Кемеровской области. Об этом он заявил на форуме «Территория Смыслов на Клязьме», отвечая на вопрос журналистов.

«Все те, кто хочет нас трудоустроить, пусть сначала спросят у нас», — заявил «Известиям» Неверов.

Он также подчеркнул, что на данный момент у него уже есть работа в Госдуме и партии, которой он отдает всё свое время. Поэтому думать о возможных назначениях ему просто некогда.