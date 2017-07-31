Кадровое управление столичного правительство зарегистрировало канал в мессенджере Telegram — «Работа в правительстве Москвы». Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления государственной службы и кадров столичной мэрии Павел Малыхин.

По его словам, этот Telegram-канал стал пятым ресурсом, где публикуются вакансии и стажировки в мэрии Москвы. Кроме того, таким образом власти хотят развенчать миф о том, что невозможно получить работу в правительстве столицы, сообщает «Дни.Ру».

В настоящее время на канале вакансий правительства Москвы опубликовано около 60 объявлений, каждое из которых ежедневно набирает массу просмотров. Постоянными подписчиками канала уже успели стать 400 человек. Информацию о стажировках и вакансиях, которые могут заинтересовать молодежь, также публикуют Facebook и «ВКонтакте».