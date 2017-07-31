Информацию о переходе ведущего Андрея Малахова на ВГТРК опровергли в пресс-службе телеканала.

«У нас в отпуске всё руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — цитирует RT представителя пресс-службы ВГТРК.

Пресс-служба «Первого канала» пока никак не прокомментировала ситуацию.

Официальный представитель Андрея Малахова Алексей Миндель также отказался комментировать «Известиям» слухи о переходе телеведущего.

Напомним, ранее о том, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК, написал в Twitter журналист Егор Максимов. Эту информацию подтвердил и главный редактор сайта «Р-Спорт» Василий Конов.