В Липецкой области следователи в рамках расследования дела об исчезновении трехлетнего Артема Кузнецова, скончавшегося на территории Воронежской области, решили привлечь к уголовной ответственности его 38-летнего отца. Действия мужчины следствием квалифицированы по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), передает ресурс LipetskMedia.ru.

Напомним, малыш пропал 13 июля недалеко от села Михайловка Тербунского района Липецкой области. Мальчик был на сенокосе с папой и старшей сестрой. На седьмой день поисков в 7 км от места пропажи ребенка было найдено его тело. Первоначально рассматривалась версия о том, что ребенка могли украсть — в те дни в окрестностях деревни были замечены машины с номерами другого региона.

Затем было установлено, что смерть наступила из-за обезвоживания организма. Это произошло примерно на третьи-четвертые сутки после того, как он потерялся. Таким образом, его смерть не является криминальной.