В понедельник утром главное здание суда в Брюсселе было эвакуировано в связи с угрозой взрыва. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов для изучения территории.

Как выяснилось в ходе проверки, под подозрение попал припаркованный рядом с Дворцом правосудия фургон, в котором могло находиться взрывное устройство. Когда полиция вскрыла автомобильный кузов, то обнаружила вместо бомбы четыре пустых холодильника.

После этого с территории сняли оцепление, а служащие вернулись на свои рабочие места, пишет телеканал RTBF.