В следующем году в российских Воздушно-десантных войсках будут сформированы три танковых батальона. Подразделения появятся в 76-й десантно-штурмовой дивизии, в 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) и в одной из десантно-штурмовых бригад, сообщает ТАСС.

«В следующем году три танковые роты будут переформированы в танковые батальоны в двух наших десантно-штурмовых дивизиях и в одной из десантно-штурмовых бригад», — сказал журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В 2016 году в шести соединениях ВДВ, в том числе в двух дивизиях и четырех отдельных бригадах, были впервые сформированы танковые роты. По словам Сердюкова, вопрос о преобразовании оставшихся трех рот в батальоны в настоящее время «прорабатывается».

В танковой роте примерно 10 боевых машин, в батальоне, соответственно, 30.

2 августа будет отмечаться 87-летие образования ВДВ.