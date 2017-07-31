Полуторагодовалый мальчик 28 июля погиб в Тутаеве Ярославской области в результате падения из окна квартиры, находящейся на восьмом этаже.

По данным СКР по Ярославской области, погибший играл вместе с четырехлетним братом. Мальчики решили открыть окно, но малыш оступился и упал из окна. Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», родители детей в этот момент спали.

С тяжелыми повреждениям ребенка доставили в медицинское учреждение, но помочь не смогли. От полученных травм малыш скончался. В данный момент региональный СКР проводит доследственную проверку обстоятельств трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.