Следственный комитет РФ завершил расследование против Владимира Бельского, совершившего умышленный наезд на ребенка в городе Приозерске, сообщает пресс-служба ведомства.

«С утвержденным обвинительным заключением дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Инцидент произошел 9 марта текущего года в городе Приозерске Ленинградской области. Двое детей стреляли по машинам из игрушечного автомата, что вывело из себя Владимира Бельского.

Мужчина наехал на ребенка, после чего вышел из машины и поставил его на колени. Инцидент попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, побоях и незаконном лишении ребенка свободы.