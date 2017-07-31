Полиция Уфы задержала водителя маршрутного такси, который вышел в рейс в нетрезвом состоянии. Об этом в своем блоге сообщил глава ГАИ Башкирии Динар Гильмутдинов.

По этим данным, инцидент произошел сегодня утром. Внимание автоинспекторов привлек пассажирский «ПАЗ», который «вилял» из стороны в сторону. На требование остановиться водитель маршрутки не откликнулся, и за ним была устроена настоящая погоня.

При проверке документов патрулю показалось, что водитель нетрезв, это же показали и данные алкотестера. Сам водитель утверждал, что он трезв. От медицинского освидетельствования перевозчик отказался.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», в отношении водителя составлен административный протокол, а автобус эвакуирован на спецстоянку.

Водитель был задержан до выхода в рейс, пострадавших нет.