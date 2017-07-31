Наземный пешеходный переход в стилистике брутализма построят рядом с префектурой Зеленоградского административного округа Москвы над Савелкинским проездом. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

«Брутальный» переход представляет собой однопролетную мостовую конструкцию с входной группой и лестнично-лифтовой башней. С одной стороны пешеходы будут спускаться по уклону тротуара, а с другой — при помощи лестниц или лифтов, сообщает телеканал «360». Опоры облицуют травертином.

Внешний вид перехода разработан в соответствии со стилистикой расположенного неподалеку дома «Флейта» и здания префектуры. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, «функциональность, лаконичность и подчеркнутая массивность форм отлично вписывают его в сложившийся модернистский ансамбль», передает «Интерфакс»

Переход обеспечит проход примерно 1,2 тыс. человек в час.