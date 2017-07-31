Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся в интернете информацию о поездке Владимира Путина в Хакасию.

«Путин не прилетал в Хакасию», –– заявил Песков. При этом представитель Кремля отметил, что сейчас идет полным ходом подготовка к поездке президента на Дальний Восток. Путин прибудет туда во второй половине недели, о точных маршрутах будет сообщено позже.

Ранее в социальных сетях появились данные о том, что первый борт видели в Абакане, куда Путин якобы прилетел на неофициальный отдых.