Производители винограда и вина Крыма и Ставрополья будут обмениваться технологиями и продукцией. Соглашение о сотрудничестве в этой отрасли заключили главы регионов.

Также документ предусматривает совместное развитие производства пряностей и эфиромасличных культур. На сегодняшний день Ставропольский край является ведущим в России производителем пряностей, отмечает NewsTracker.

Регионы будут взаимодействовать и делиться опытом и в других сферах социальной и экономической жизни. Заключенное соглашение рассчитано до конца 2018 года.