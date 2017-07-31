Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о расширении перечня медицинский изделий, которые могут быть имплантированы по системе обязательного медицинского страхования.

«Мы расширяем перечень медицинских изделий, которые могут быть имплантированы в организм человека, мы делаем это для того, чтобы люди, которые нуждаются в сложной и нередко дорогостоящей операции, могли сделать это по полису обязательного медицинского страхования», - сообщил Медведев в ходе совещания с вице премьерами. По мнению председателя правительства, граждане должны быть уверены, что их лечение будет проводиться с использованием новейших технологий и медикаментов.

Как отметил Медведев, на данный момент в перечень включены 359 наименований. Согласно новому распоряжению премьер-министра, в список добавятся еще 23 вида. «В основном это средства, которые используются для подготовки к имплантации и предотвращения осложнений и хирургических вмешательствах», - добавил премьер.