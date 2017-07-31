Сегодня, 31 июля, было запущено движение по дублеру Борского моста в Нижнем Новгороде. Все транспортные развязки также работают в полном объеме.

Этот мост предназначен для автомобильного потока в сторону Кирова. На старом мосту действует одностороннее движение, по нему автомобили едут в обратном направлении.

НИА «Нижний Новгород» уточняет, что строительство дублера обошлось в 13 млрд рублей. В областном минтрансе уточнили, что более 5,7 млрд рублей выделено из федерального бюджета, а 3,6 млрд рублей — из фонда, который состоит из средств, вносимых грузоперевозчиками через систему «Платон» за пользование федеральными дорогами.

В часы пик через старый Борский мост проходило до 70 тыс. автомобилей, несмотря на то, что его проектная пропускная способность составляет 12 тыс. автомобилей. С вводом в эксплуатацию дублера пропускная способность на Кировском направлении вырастет минимум в три раза, а время в пути от Нижнего Новгорода до Бора сократится с двух часов до 30 минут.