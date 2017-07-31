Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу «Цифровая экономика». О решении глава кабмина заявил на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает ТАСС.

«Цель программы — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве как социальной деятельности, и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве», — сказал Медведев.

Программа будет состоять из пяти направлений — в сферах нормативного регулирования, образования, кадров, формирования исследовательских компетенций, а также IT-инфраструктуры и кибербезопасности.

Проект программы был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. «Цифровая экономика» станет одним из стратегических направлений развития страны.

По данным Росстата, сегодня доля домашних хозяйств с доступом к интернету превышает 74%, а российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных достигает 14,5 млрд рублей.