Региональное управление МЧС рассказало, что при взрыве газа, произошедшем в пятиэтажном кирпичном доме в Амурске на улице Октябрьской, пострадали две местные жительницы.

Хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже произошел в районе 18:10. Среди пострадавших оказалась хозяйка квартиры и местная жительница, которая сидела на лавочке у подъезда, сообщает «Хабаровский край сегодня». Отмечается также, что пожара не произошло.

Ударная волна выбила стекла в окне на кухне, повредила межкомнатную дверь. Несущие конструкции дома не повреждены. В данный момент пострадавших женщин доставили в Амурскую центральную районную больницу. Эксперты установили, что расселять жителей дома не нужно. Обстоятельства происшествия выясняются.