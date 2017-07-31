Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении крупнейших сотовых операторов из-за высоких цен в национальном роуминге. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин.

По словам Голомолзина, в скором времени будут подготовлены все соответствующие документы. ФАС надеется на полную отмену роуминга в РФ до I квартала 2018 года.

Ранее ведомство вынесло компаниям МТС, «МегаAон», «Вымпелком» и Tele2 предупреждение. В конце июня депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену национального роуминга.